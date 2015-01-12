Во Франции 10 тыс. военных будут направлены на патрулирование и охрану объектов

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ На территории Франции 10 тыс. военных примут участие в патрулировании, охране различных объектов и обеспечении других мер по предотвращению терактов. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом сообщил министр обороны страны Жан-Ив Ле Дриан.

Он принимал участие в заседании по вопросам безопасности после осуществленных на прошлой неделе исламистами терактов, которое состоялось в Елисейском дворце. Оно прошло под председательством президента страны Франсуа Олланда.

"Президент Франции отдал приказ вооруженным силам принять участие в обеспечении безопасности объектов, которые могут подвергнуться нападению на территории страны", - сказал Ле Дриан. Он отметил, что угроза действий террористов "является серьезной". По данным министра, развертывание сил военных будет завершено к завтрашнему дню.