Во Франции 10% случаев заболевания связаны с "омикрон"-штаммом

Около 30% новых случаев заболевания коронавирусом в Париже приходится на штамм "омикрон".

Около 30% новых случаев заболевания коронавирусом в Париже приходится на штамм "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

Приводя общие данные, он отметил, что на 100 тыс. жителей в стране приходится 157 случаев заболеваний. "Это новый рекорд", - заявил Атталь на брифинге во вторник.

"Ситуация в больницах напряженная, госпитализированы около 16 тыс. человек, в реанимации находятся более 3 тысяч человек. Мы оцениваем, что 10% случаев заболевания связаны с штаммом "омикрон"… В частности, в Париже каждое третье заражение связано со штаммом омикрон", - указал официальный представитель французского Кабмина.

В понедельник во Франции было выявлено 15 тыс. новых случаев заболеваний коронавирусом.