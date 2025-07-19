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Во Франции 10 полицейских пострадали, попав в засаду хулиганов

Во Франции 10 полицейских пострадали, попав в засаду хулиганов На западе Франции в ходе ночных беспорядков в коммуне Лимож пострадали 10 полицейских, попавших в засаду вооруженных хулиганов.
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19 июля 2025 г. 18:12
Во Франции 10 полицейских пострадали, попав в засаду хулиганов

На западе Франции в ходе ночных беспорядков в коммуне Лимож пострадали 10 полицейских, попавших в засаду вооруженных хулиганов.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro.

Отмечается, что в ночь на субботу большая группа людей, скрывавших лица масками и вооруженных арматурой и пиротехникой, возвела баррикаду на шоссе RN 141.

В районе, где происходили беспорядки, на правоохранителей была организована засада. Утверждается, что несколько часов в стражей порядка стреляли фейерверками, забрасывали бутылками с горючей смесью и камнями, в том числе и из окон расположенных у дороги домов. Во время разгона хулиганов прибывшие на подкрепление отряды сделали более 240 выстрелов из ручных гранатометов газовыми и свето-шумовыми гранатами, а также резиновыми снарядами. По предварительным данным, в беспорядках участвовало от 50 до 100 хулиганов.

Отмечается, что беспорядки вспыхивают в этом районе еще с Национального праздника 14 июля. 15 и 16 июля полицейские конфисковали у местных жителей пиротехнику и канистру с горючим, после чего подверглась нападению. И несмотря на то, что разразившиеся в ночь на субботу беспорядки к настоящему моменту удалось подавить, обстановка в районе остается напряженной, заявил изданию источник в правоохранительных органах. Для усиления местной полиции в Лимож было направлено полицейское спецподразделение CRS 82.

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