Во Флориде в результате стрельбы пострадали десять человек

По меньшей мере десять человек пострадали в результате стрельбы в Лейкленде (штат Флорида).

По меньшей мере десять человек пострадали в результате стрельбы в Лейкленде (штат Флорида).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили власти города.

"В отдел полиции Лейкленда в 15:43 поступило несколько звонков с сообщениями о стрельбе, - сказал на пресс-конференции глава полиции города Сэм Тейлор. - Сейчас у нас 10 пострадавших".

У двоих из них, указал он, серьезные ранения, требующие хирургического вмешательства, травмы других не представляют угрозы для жизни.

В полиции предполагают, что нападение не было случайным и может быть связано с деятельностью преступных группировок. По данным правоохранителей, неизвестные, передвигавшиеся на темно-синем седане, начали на ходу стрелять по пешеходам в жилом квартале.

"Они открыли огонь из всех четырех окон, стреляя в мужчин по обе стороны улицы", - указал Тейлор и добавил, что силы полиции города находятся в состоянии повышенной готовности на случай возможных новых инцидентов.