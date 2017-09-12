Во Флориде ураган "Ирма" оставил без электроэнергии 6,5 млн потребителей

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Около 6,5 млн потребителей остались без электроэнергии из-за урагана "Ирма".

Как передает Report, об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на председателя правления энергетической компании Florida Power and Light Эрика Силейджи.

По его словам, сейчас восстановлением электроснабжения занимаются 19,5 тыс. специалистов компании. Оценка нанесенного ураганом ущерба продолжается. На завершение работ, по его словам, потребуется несколько дней, а в некоторых районах, где повреждения электросетей особенно значительны, ремонтные работы займут недели.

По данным агентства AP, ураганный ветер нарушил электроснабжение в отдельных районах штатов Джорджия и Северная Каролина. В Джорджии, по оценкам, нарушено электроснабжение около 570 тыс. потребителей, а в Северной Каролине - 80 тыс.