Во Флориде сотрудник ФБР погиб при попытке обыска

По меньшей мере один сотрудник ФБР погиб, еще несколько ранены во время стрельбы при попытке провести обыск в доме во Флориде.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Miami Herald.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что обыск был связан с делом о детской порнографии. Стрелявший на несколько часов забаррикадировался в своем доме, а затем покончил с собой.