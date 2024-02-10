President
О нас

Во Флориде самолет столкнулся с автомобилем

Во Флориде самолет столкнулся с автомобилем В американском штате Флорида небольшой частный самолет Bombardier Challenger 604 совершил попытку сесть на трассу I-75, но столкнулся с автомобилем и воспламенился.
Другие страны
10 февраля 2024 г. 01:59
Во Флориде самолет столкнулся с автомобилем

В американском штате Флорида небольшой частный самолет Bombardier Challenger 604 совершил попытку сесть на трассу I-75, но столкнулся с автомобилем и воспламенился.

Как передает Report со ссылкой на Fox 13, инцидент произошел в городе Нейплс. Воздушное судно подлетало к аэропорту и передало сообщение об отказе обоих двигателей.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоFloridada təyyarə avtomobillə toqquşub

Самое важное

Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
9 февраля 2024 г. 21:52
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 20:08
Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
9 февраля 2024 г. 19:40
Президент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
9 февраля 2024 г. 14:53
Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
ФотоАзербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
9 февраля 2024 г. 12:56
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:57
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:33
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 20:17
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
8 февраля 2024 г. 20:07
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 19:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi