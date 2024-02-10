Во Флориде самолет столкнулся с автомобилем

В американском штате Флорида небольшой частный самолет Bombardier Challenger 604 совершил попытку сесть на трассу I-75, но столкнулся с автомобилем и воспламенился.
Как передает Report со ссылкой на Fox 13, инцидент произошел в городе Нейплс. Воздушное судно подлетало к аэропорту и передало сообщение об отказе обоих двигателей.
Информации о погибших и пострадавших пока нет.
BREAKING: Private jet crashes on I-75 in Naples, Floridapic.twitter.com/b8ZSmr7zOh— Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 9, 2024
BREAKING: Private jet crashes on I-75 in Naples, Floridapic.twitter.com/b8ZSmr7zOh