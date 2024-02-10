Во Флориде самолет столкнулся с автомобилем

В американском штате Флорида небольшой частный самолет Bombardier Challenger 604 совершил попытку сесть на трассу I-75, но столкнулся с автомобилем и воспламенился.

В американском штате Флорида небольшой частный самолет Bombardier Challenger 604 совершил попытку сесть на трассу I-75, но столкнулся с автомобилем и воспламенился.

Как передает Report со ссылкой на Fox 13, инцидент произошел в городе Нейплс. Воздушное судно подлетало к аэропорту и передало сообщение об отказе обоих двигателей.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.