Во Флориде разбился легкомоторный самолёт

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Во Флориде потерпел крушение легкомоторный самолёт.
Как сообщает местная служба пожарной охраны, в результате инцидента пострадал один человек. Он был доставлен в больницу.
В данный момент причина крушения выясняется.
Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Во Флориде потерпел крушение легкомоторный самолёт.
Как сообщает местная служба пожарной охраны, в результате инцидента пострадал один человек. Он был доставлен в больницу.
В данный момент причина крушения выясняется.
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