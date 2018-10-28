Во Флориде разбился легкомоторный самолёт

28 октября, 2018 06:02

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Во Флориде потерпел крушение легкомоторный самолёт. Как сообщает местная служба пожарной охраны, в результате инцидента пострадал один человек. Он был доставлен в больницу. В данный момент причина крушения выясняется.

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