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    Во Флориде разбился легкомоторный самолёт

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Во Флориде потерпел крушение легкомоторный самолёт.

    Как сообщает местная служба пожарной охраны, в результате инцидента пострадал один человек. Он был доставлен в больницу.

    В данный момент причина крушения выясняется.

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