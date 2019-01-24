Во Флориде пять человек погибли при стрельбе в банке - ВИДЕО

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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Пять человек погибли в результате стрельбы в банке SunTrust в американском штате Флорида.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию города Себринг.
Ранее сообщалось, что в городе Себринг произошел инцидент с захватом заложников в здании банка, в результате которого пострадали несколько человек.
По данным телеканала, по меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы. Подозреваемый Зефен Ксавер забаррикадировался внутри здания, а позже сдался властям.
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