Во Флориде пять человек погибли при стрельбе в банке - ВИДЕО

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Пять человек погибли в результате стрельбы в банке SunTrust в американском штате Флорида.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию города Себринг.

Ранее сообщалось, что в городе Себринг произошел инцидент с захватом заложников в здании банка, в результате которого пострадали несколько человек.

По данным телеканала, по меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы. Подозреваемый Зефен Ксавер забаррикадировался внутри здания, а позже сдался властям.