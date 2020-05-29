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Во Флориде произошла стрельба в торговом центре

​Во Флориде произошла стрельба в торговом центре

Не менее двух человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в пятницу в торговом центре города Авентура (штат Флорида).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная телекомпания WSVN.

По ее данным, инцидент произошел около 11:00 по местному времени (19:00 бакинское время) в одном из магазинов торгового центра, двое пострадавших были доставлены в больницу.

Как сообщила телекомпания, в полиции заявили, что каких-либо угроз безопасности в настоящее время нет. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств происшествия.

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