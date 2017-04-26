Во Флориде произошла стрельба

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в округе Майами-Дейд американского штата Флорида.
Как передает Report, об этом сообщает в среду местный телеканал WSVN.
Все четверо были доставлены в больницу, их состояние неизвестно. Данные о пострадавших подтвердило местное отделение полиции в своем микроблоге в Twitter.
В настоящий момент район, где произошла стрельба, оцеплен. Также были закрыты несколько школ. В связи с инцидентом начато расследование.
Сообщается, что полиция задержала двух подозреваемых недалеко от места происшествия и ищет третьего, однако правоохранители не уточняют, связаны ли они с этой стрельбой.
News DepartmentАвтор новости
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