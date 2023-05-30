О нас

Во Флориде при перестрелке пострадали девять человек

Во Флориде при перестрелке пострадали девять человек Девять человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения во время перестрелки в штате Флорида США.
Другие страны
30 мая 2023 г. 08:35
Во Флориде при перестрелке пострадали девять человек

Девять человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения во время перестрелки в штате Флорида США.

Как передает Report со ссылкой на NPR, перестрелка произошла в городе Холливуд, предположительно, из-за ссоры между двумя группами. Пострадавших госпитализировали. Правоохранители задержали одного виновного, второй находится в розыске.

"По словам представителя Мемориальной системы здравоохранения Янет Обаррио Санчес, среди девяти жертв было шесть взрослых и трое детей. По ее словам, все пострадавшие находятся в стабильном состоянии", - сказано в материале.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da atışma zamanı azyaşlılar da olmaqla 9 nəfər yaralanıb

Самое читаемое

Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией зеленых трубопроводов
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"
26 мая 2023 г. 15:26
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
26 мая 2023 г. 17:39
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
27 мая 2023 г. 00:11
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции Столетие Турции
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции "Столетие Турции"
27 мая 2023 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi