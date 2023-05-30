Во Флориде при перестрелке пострадали девять человек

Девять человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения во время перестрелки в штате Флорида США.

Девять человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения во время перестрелки в штате Флорида США.

Как передает Report со ссылкой на NPR, перестрелка произошла в городе Холливуд, предположительно, из-за ссоры между двумя группами. Пострадавших госпитализировали. Правоохранители задержали одного виновного, второй находится в розыске.

"По словам представителя Мемориальной системы здравоохранения Янет Обаррио Санчес, среди девяти жертв было шесть взрослых и трое детей. По ее словам, все пострадавшие находятся в стабильном состоянии", - сказано в материале.