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    Во Флориде подъемный кран упал на жилые дома

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Подъемный кран упал в среду на два жилых дома в Лаудерхилле (штат Флорида), пострадали два человека.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Twitter службы пожарной охраны города.

    Кран применяли для строительства линий электропередачи. При падении он пробил крышу одного из домов, строение серьезно повреждено. Причина инцидента пока не известна.

    Спасатели в настоящее время осматривают место происшествия, чтобы удостовериться, что под обломками никого не осталось.

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