Во Флориде подъемный кран упал на жилые дома

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Подъемный кран упал в среду на два жилых дома в Лаудерхилле (штат Флорида), пострадали два человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Twitter службы пожарной охраны города.

Кран применяли для строительства линий электропередачи. При падении он пробил крышу одного из домов, строение серьезно повреждено. Причина инцидента пока не известна.

Спасатели в настоящее время осматривают место происшествия, чтобы удостовериться, что под обломками никого не осталось.