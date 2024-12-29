Во Флориде пассажирский поезд столкнулся с пожарной машиной, пострадали 15 человек

Пассажирский поезд столкнулся с пожарной машиной в американском штате Флорида.

Пассажирский поезд столкнулся с пожарной машиной в американском штате Флорида.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал NBC News.

По его данным, инцидент произошел примерно в 10:45 (19:45 по бакинскому времени) в районе Ист-Атлантик-авеню и Рейлроуд-авеню в городе Делрей-Бич. После него были госпитализированы трое пожарных, а 12 пассажиров поезда доставили в больницу с легкими травмами.

В движении ж/д поездов в городе начались задержки, а находящая поблизости автотрасса была перекрыта.

На кадрах с места столкновения видно, что пожарная машина перевернулась и лежит около ж/д путей.