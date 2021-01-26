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Во Флориде открылся офис, который займется делами экс-президента Трампа

Во Флориде открылся офис, который займется делами экс-президента Трампа Кроме того, организация будет в интересах страны продвигать повестку администрации Трампа за счет пропаганды и общественного активизма.
Другие страны
26 января 2021 г. 09:42
Во Флориде открылся офис, который займется делами экс-президента Трампа
Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп открыл в в округе Паль-Бич в штате Флорида офис, который будет заниматься его делами в качестве бывшего лидера страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении штаба Трампа говорится о том, что его офис займется непосредственно сортировкой писем, направленных в его адрес, а также будет отвечать за организацию его публичных выступлений и подготовкой заявлений.

Кроме того, организация будет в интересах страны продвигать повестку администрации Трампа за счет пропаганды и общественного активизма.

24 января советник предвыборного штаба экс-президента Джейсон Миллер сообщил, что Трамп не планирует создавать новую партию, он будет помогать республиканцам на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году.

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