Во Флориде открылся офис, который займется делами экс-президента Трампа

Кроме того, организация будет в интересах страны продвигать повестку администрации Трампа за счет пропаганды и общественного активизма.

Экс-президент США Дональд Трамп открыл в в округе Паль-Бич в штате Флорида офис, который будет заниматься его делами в качестве бывшего лидера страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении штаба Трампа говорится о том, что его офис займется непосредственно сортировкой писем, направленных в его адрес, а также будет отвечать за организацию его публичных выступлений и подготовкой заявлений.

Кроме того, организация будет в интересах страны продвигать повестку администрации Трампа за счет пропаганды и общественного активизма.

24 января советник предвыборного штаба экс-президента Джейсон Миллер сообщил, что Трамп не планирует создавать новую партию, он будет помогать республиканцам на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году.