​Во Флориде один человек погиб при стрельбе возле здания Amazon

Неизвестные обстреляли группу людей возле здания корпорации Amazon в городе Джексонвилл в штате Флорида, один человек погиб.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил офис шерифа Джексонвилла.

Также два человека были ранены.

Люди, которых обстреляли неизвестные, стояли в очереди, чтобы подать заявления о приеме на работу. Бизнес Amazon процветает на фоне коронавируса, поскольку оказавшиеся в условиях карантина потребители делают все больше покупок на крупнейшей в США онлайн-площадке.