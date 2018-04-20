Во Флориде неизвестный застрелил двух заместителей шерифа

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Два сотрудника правоохранительных органов были застрелены в четверг в городе Трентон (штат Флорида).

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Facebook управления шерифа округа Холмс.

В заявлении уточняется, что речь идет о двух помощниках шерифа округа Гилкрист. По данным властей, нападение было, предположительно, спланировано злоумышленником заранее.

Агентство The Associated Press сообщило, что огонь по сотрудникам правоохранительных органов был открыт в тот момент, когда они находились в помещении ресторана. Неизвестный стрелял по ним с улицы через окно. Помощники шерифа от полученных огнестрельных ранений скончались, злоумышленник также был найден мертвым. Его личность пока не разглашается, какими мотивами он руководствовался, не уточняется.