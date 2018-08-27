Во Флориде киберспортсмен открыл стрельбу после проигрыша - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Подозреваемый в стрельбе во Флориде открыл огонь после проигрыша в игре на соревнованиях по киберспорту.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Los Angeles Times.

По словам одного из участников соревнований, стрелок был одним из игроков.

После проигрыша он открыл огонь по людям, а затем убил себя. По словам очевидца, он видел, как стрелок убил двух или трех человек. В результате стрельбы есть многочисленные жертвы, уточнил офис шерифа. Ранее местные СМИ сообщали о 4 погибших и 11 раненых.

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Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В США во Флориде неизвестный открыл стрельбу на соревновании по киберспорту. Есть погибшие.

Как передает Report, об этом сообщили в местном управлении шерифа.

"Массовая стрельба в Jacksonville Landing. Держитесь подальше. Там сейчас не безопасно", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, четверо человек убиты, десять ранены. Эта информация пока не подтверждена официально.

Подозреваемый в расстреле людей на кибертурнире в Джексонвилле найден мёртвым.

"Один подозреваемый найден мёртвым на месте преступления, на данный момент неизвестно, был ли второй. Ведутся поиски", — говорится в сообщении шерифа.