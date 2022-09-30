Во Флориде из-за урагана "Иэн" погибли 19 человек

Как минимум 19 человек в штате Флорида стали жертвами урагана "Иэн", обрушившегося на восточное побережье США.

Как минимум 19 человек в штате Флорида стали жертвами урагана "Иэн", обрушившегося на восточное побережье США.

Как передает Report, об этом сообщает CNN. Сегодня, 30 сентября, ураган достигнет Южной Каролины.

Синоптики прогнозируют штормовой ветер и наводнения, сообщает местное издание Palm Beach Post.

Президент США Джо Байден 24 сентября ввел режим чрезвычайной ситуации во Флориде. Из-за погодных условий к 29 сентября более 2,6 млн домов и предприятий в штате остались без электричества. В центре по наблюдению за ураганами США говорили, что скорость порывов ветра достигала 169 км/ч.

Губернатор Флориды Рон Десантис назвал причиненный ураганом ущерб "историческим", а Байден заявлял, что "Иэн" может стать "самым смертоносным ураганом в истории Флориды".

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По меньшей мере 15 человек погибли вследствие тропического шторма "Иэн", который обрушился в среду на штат Флорида как ураган четвертой степени.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

По информации телекомпании, "в юго-западной и в центральной частях Флориды сообщается по меньшей мере о 15 жертвах". Большинство погибших зафиксировано в прибрежном округе Шарлотт, на который пришелся основной удар стихии. Там, по данным на вечер четверга, погибли по меньшей мере восемь человек.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Иэн" теперь ослаб до тропического шторма с порывами ветра до 29 м/с. Он движется в северо-восточном направлении со скоростью около 14 км/ч.

По последней информации, без электричества в штате остались 2,6 млн потребителей.