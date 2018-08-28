Во Флориде из-за стрельбы отменили оставшиеся кибертурниры

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Компания Electronic Arts отменила три оставшихся кибертурнира из-за стрельбы, которая произошла на соревнованиях в американском штате Флорида.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил генеральный директор компании Эндрю Уилсон.

Отметим, что 26 августа на соревнованиях по киберспорту в Джексонвилле во Флориде 24-летний геймер застрелил двух человек, ранил 11, после чего покончил с собой. Позже выяснилось, что стрелок дважды лечился от психических расстройств.

"Мы приняли решение отменить три оставшихся турнира Madden Championship Series, пока мы проводим полную проверку протоколов безопасности для соревнующихся и зрителей", - заявил Э.Уилсон.

Компания планирует совместно с партнерами установить стабильный уровень безопасности на всех соревновательных мероприятиях.