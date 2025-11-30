Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Во Флориде из-за приближения самолета к резиденции Трампа подняли истребитель

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 06:18
    Во Флориде из-за приближения самолета к резиденции Трампа подняли истребитель

    Истребитель ВВС США был поднят в воздух 29 ноября в связи с тем, что гражданский самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство над резиденцией президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (штат Флорида).

    Как передает Report, об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки.

    "Истребитель F-16 перехватил гражданский самолет, который в субботу во второй половине дня нарушил временно ограниченное для полетов воздушное пространство над Палм-Бич во Флориде, - говорится в заявлении. - Воздушное судно было безопасно выведено из этой зоны".

    Инцидент произошел около 16:20 по времени восточного побережья (01:20 по бакинскому времени 30 ноября). Командование отметило, что ранее на этой неделе имели место несколько аналогичных нарушений.

    Флорида США F-16 истребители
    Elvis

    Последние новости

    06:18

    Во Флориде из-за приближения самолета к резиденции Трампа подняли истребитель

    Другие страны
    05:50

    В Мексике при нападении на бар погибли минимум шесть человек

    Другие страны
    05:27

    Россия атаковала Киевскую область дронами, один человек погиб, шестеро ранены

    Другие страны
    04:44

    WSJ: Трамп заявил Мадуро о возможных силовых мерах, если он не покинет пост

    Другие страны
    04:19

    Полиция ЮАР задержала четырех мужчин по подозрению в попытке воевать на стороне России

    Другие страны
    03:46

    Дональд Трамп: Американцы потратили почти 12 миллиардов долларов в черную пятницу

    Другие страны
    03:23

    Матч плей-офф в Швеции растянулся на четыре часа из-за поджога газона болельщиками

    Футбол
    02:58

    СМИ: Более 5 тыс. въехавших в США афганцев вызывали у Вашингтона опасения

    Другие страны
    02:37

    В Кыргызстане пройдут досрочные парламентские выборы

    Другие страны
    Лента новостей