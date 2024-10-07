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Во Флориде готовятся к массовой эвакуации из-за приближения урагана "Милтон"

Во Флориде готовятся к массовой эвакуации из-за приближения урагана "Милтон" Американский штат Флорида из-за приближения урагана "Милтон" готовится к массовой эвакуации населения, которая может стать крупнейшей с момента обрушения на штат урагана "Ирма" в 2017 году.
Другие страны
7 октября 2024 г. 16:34
Во Флориде готовятся к массовой эвакуации из-за приближения урагана Милтон

Американский штат Флорида из-за приближения урагана "Милтон" готовится к массовой эвакуации населения, которая может стать крупнейшей с момента обрушения на штат урагана "Ирма" в 2017 году.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS News со слов директора управления по чрезвычайным ситуациям штата Кевин Гатри.

"Мы готовимся - группа экстренного реагирования штата на чрезвычайные ситуации ведет подготовку к самой крупной эвакуации, которую мы видели, скорее всего, с обрушения урагана "Ирма" в 2017 году", - сообщил телеканал.

Ранее во Флориде объявили ЧС в связи с надвигающимся тропическим штормом "Милтон", который впоследствии усилился до урагана. Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил, что ураган "Милтон" усилился до третьей категории.

Ожидается, что ураган достигнет западного побережья Флориды к среде и затронет большую часть полуострова, на котором расположен штат.

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