​Во Флориде фермер погиб после нападения птицы казуар

Фермер из Флориды стал жертвой внезапного нападения казуара - крупной нелетающей птицы, которая в природе обитает в тропических лесах Новой Гвинеи и на севере Австралии.

Сообщение об этом инциденте с летальным исходом опубликовано в воскресенье на официальной странице газеты The Gainesville Sun в Facebook, передает Reportсо ссылкой на ТАСС.

Как рассказали представители службы спасения округа Алачуа (штат Флорида), птица напала на владельца местной фермы, когда он зашел для подачи корма в специальную клетку, где содержался казуар. Спасатели полагают, что 75-летний фермер случайно споткнулся и упал на землю, в этот момент казуар и нанес ему смертельный удар своими гигантскими когтями.

Взрослые казуары (вторые по величине птицы после страусов) считаются самыми опасными птицами в мире. Они могут достигать двухметровой высоты, весить до 60 кг и способны развивать скорость до 50 км в час. Основным оружием казуара являются когти, длина которых доходит до 10 см.