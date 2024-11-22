О нас

Во Флориде два помощника шерифа погибли при наезде внедорожника на федеральной трассе

Во Флориде два помощника шерифа погибли при наезде внедорожника на федеральной трассе Два помощника шерифа погибли, а третий находится в критическом состоянии после тяжелого ДТП во Флориде.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 04:21
Во Флориде два помощника шерифа погибли при наезде внедорожника на федеральной трассе

Два помощника шерифа погибли, а третий находится в критическом состоянии после тяжелого ДТП во Флориде.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на власти.

Согласно информации, инцидент произошел на федеральной трассе в округе Палм-Бич.

По словам шерифа округа Палм-Бич Рика Брэдшоу, правоохранители на мотоциклах осуществляли контроль за дорожным движением, у одного из них возникли проблемы с запуском двигателя, и он позвал двух других помочь ему убрать мотоцикл с дороги. В это время внедорожник, которым управляла женщина, совершил наезд на правоохранителей.

Пострадавшие были доставлены в местную больницу, где двое были признаны мертвыми, третий мужчина перенес операцию и находится в критическом состоянии.

Женщина-водитель отделалась легкими ранениями, ей пока обвинений не предъявлено.

Расследование по факту продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября 2024 г. 15:43
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
17 ноября 2024 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi