Во Флориде два помощника шерифа погибли при наезде внедорожника на федеральной трассе

Два помощника шерифа погибли, а третий находится в критическом состоянии после тяжелого ДТП во Флориде.

Два помощника шерифа погибли, а третий находится в критическом состоянии после тяжелого ДТП во Флориде.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на власти.

Согласно информации, инцидент произошел на федеральной трассе в округе Палм-Бич.

По словам шерифа округа Палм-Бич Рика Брэдшоу, правоохранители на мотоциклах осуществляли контроль за дорожным движением, у одного из них возникли проблемы с запуском двигателя, и он позвал двух других помочь ему убрать мотоцикл с дороги. В это время внедорожник, которым управляла женщина, совершил наезд на правоохранителей.

Пострадавшие были доставлены в местную больницу, где двое были признаны мертвыми, третий мужчина перенес операцию и находится в критическом состоянии.

Женщина-водитель отделалась легкими ранениями, ей пока обвинений не предъявлено.

Расследование по факту продолжается.