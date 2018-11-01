Во Флориде автомобиль врезался в пешеходов, есть пострадавшие

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Автомобиль врезался в пешеходов в американском штате Флорида.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал ABC News, инцидент произошел в четверг утром в городе Тампа на остановке школьного автобуса.

Дети ждали автобус, когда в них врезался автомобиль, ехавший на большой скорости. Пять человек были госпитализированы, в том числе трое детей. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. По предварительным данным, школьникам от шести до 12 лет.

Водитель не покинул место происшествия, его задержала полиция.