Во Флориде автомобиль врезался в пешеходов, есть пострадавшие

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Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Автомобиль врезался в пешеходов в американском штате Флорида.
Как сообщает Report со ссылкой на телеканал ABC News, инцидент произошел в четверг утром в городе Тампа на остановке школьного автобуса.
Дети ждали автобус, когда в них врезался автомобиль, ехавший на большой скорости. Пять человек были госпитализированы, в том числе трое детей. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. По предварительным данным, школьникам от шести до 12 лет.
Водитель не покинул место происшествия, его задержала полиция.
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