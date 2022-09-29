Во Флориде 2 миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан"

Количество потребителей электроэнергии, оставшихся без света в американском штате Флорида в результате урагана "Иан", превысило 2 миллиона человек.

Количество потребителей электроэнергии, оставшихся без света в американском штате Флорида в результате урагана "Иан", превысило 2 миллиона человек.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала Poweroutage.com, который агрегирует данные сетевых компаний в Северной Америке.

"Отключенных потребителей - 2 миллиона две тысячи семь", - указано в статистике по состоянию на 22.15 по местному времени (06:15, бакинское время).

Таким образом, по данным портала, порядка 20% всех зарегистрированных потребителей электроэнергии в штате в настоящее время остаются без света.