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Во дворце, где родился Черчилль, пройдет саммит Европейского политического сообщества

Во дворце, где родился Черчилль, пройдет саммит Европейского политического сообщества В графстве Оксфордшир под Лондоном состоится 4-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет с участием 45 глав государств и правительств.
Другие страны
18 июля 2024 г. 07:55
Во дворце, где родился Черчилль, пройдет саммит Европейского политического сообщества

В графстве Оксфордшир под Лондоном состоится 4-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет с участием 45 глав государств и правительств.

Как передает Report, эта межправительственная организация была создана в 2022 году и включила в себя как страны Евросоюза, так и остальные государства Европы, не входящие в ЕС.

Саммит станет четвертым с момента учреждения ЕПС. Как сообщили в британском правительстве, на него впервые приглашены представители НАТО, ОБСЕ и Совета Европы. Среди основных тем, которые Лондон заявил для этой встречи на правах организатора, - борьба с нелегальной миграцией, более тесное сотрудничество с Европой в области безопасности, конфликт в Украине.

По данным газеты The Guardian, президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Лондон 18 июля и выступить на саммите.

В программу однодневной встречи включены вступительное и завершающее пленарные заседания, а между ними - три круглых стола по следующим темам: миграция, энергетика, защита и обеспечение демократии. Никаких итоговых коммюнике формат встречи не предполагает.

Саммит ЕПС пройдет в Бленхеймском дворце, который был построен в 1705—1724 годах в характерном для английской архитектуры стиле классицизирующего барокко, или "стиле королевы Анны", по проекту Джона Ванбру и Николаса Хоксмура как резиденция первого герцога Мальборо и его жены Сары. Название получил в честь победы герцога над французами при Бленгейме.

В 1874 году во дворце родился потомок герцога, бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Саммит также станет первой встречей лидеров ЕС после турне премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. С 2 по 11 июля он в рамках своей миротворческой миссии по Украине посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, где обсудил с лидерами стран пути урегулирования украинского конфликта.

Отметим, что первый саммит Европейского политического сообщества состоялся в октябре 2022 года в Праге с участием 44 стран.

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Версия на азербайджанском языке Çörçillin anadan olduğu qəsrdə 45 dövlət və hökumət başçısı toplanacaq

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