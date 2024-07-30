Внутренний госдолг Германии достиг рекордных €2,45 трлн в 2023 году

Внутренний госдолг ФРГ достиг рекордно высокого значения к концу 2023 года и составил около 2,45 трлн евро.

Внутренний госдолг ФРГ достиг рекордно высокого значения к концу 2023 года и составил около 2,45 трлн евро.

Как передает Report, об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии.

"Государственный бюджет на конец 2023 года имел задолженность перед негосударственным сектором на сумму 2 445,1 млрд евро", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным показателем 2022 года госдолг вырос на 3,3% (77,1 млрд евро) в конце 2023 года, достигнув исторического максимума.

По данным ведомства, рост произошел из-за увеличения задолженности федерального правительства, муниципалитетов и системы социального обеспечения, хотя федеральные земли смогли сократить ее.

Согласно статистике, в 2023 году долг на душу населения в Германии достиг 28 943 евро, что на 778 евро больше, чем в 2022 году. По состоянию на конец 2023 года долг федерального правительства составлял 1 696,3 млрд евро, увеличившись на 75,9 млрд евро (4,7%) по сравнению с предыдущим годом.

По сравнению с предыдущим годом долг федеральных земель, по подсчетам, сократился на 12,7 млрд евро (2,1%), до 594,2 млрд евро. В эти же сроки задолженность муниципалитетов и муниципальных образований выросла на 13,8 млрд евро (9,8%), до 154,6 млрд евро.