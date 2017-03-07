Внуку Елизаветы II дали контракт на проведение ее дня рождения без тендера

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Компании, которой управляет внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс, было выплачено 750 тыс. фунтов (более 900 тыс. долларов) на организацию благотворительного приема по случаю 90-летия королевы в июне 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, Букингемский дворец был вынужден давать объяснения прессе в этой связи.

Это почти в два раза больше той суммы, которую организаторам мероприятия удалось собрать на благотворительные цели.

Прием, который назывался Patron's Lunch, прошел под открытым небом на Мэлле - улице в центре Лондона, ведущей к Букингемскому дворцу. Его гостями стали около 10 тыс. человек из более чем 600 благотворительных фондов и организаций, чьим патроном является Елизавета II.

Билеты на это мероприятие стоили 150 фунтов (около 200 долларов) каждый.

Сама идея такого обеда принадлежала Питеру Филлипсу - сыну принцессы Анны, и контракт на его проведение не был выставлен на тендер.

Представители Букингемского дворца сказали, что после этого мероприятия 290 благотворительных организаций в Британии и странах Содружества получили 750 тыс. фунтов. Эта сумма включает как деньги, собранные в результате Patron's Lunch, так и другие прямые пожертвования.

Сообщается также, что принадлежащая Питеру Филлипсу компания SEL UK не получила никакой прибыли от организации этого приема.