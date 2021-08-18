Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск

Интерпол объявил в международный розыск внука экс-президента Мексики и основателя авиакомпании Interjet Мигеля Алемана Маньяни.

Интерпол объявил в международный розыск внука экс-президента Мексики и основателя авиакомпании Interjet Мигеля Алемана Маньяни.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные СМИ.

"Интерпол выпустил красный формуляр для розыска и задержания бизнесмена Мигеля Алемана Маньяни, в отношении которого действует ордер на арест по обвинению в преступлении налогового мошенничества на сумму 66 миллионов 285 тысяч песо", - сообщило издание Milenio со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

Постановление федерального суда Мексики об аресте предпринимателя было принято 8 июля. Вменяемое ему преступление было, предположительно, совершено в 2018 году, когда он руководил авиакомпанией Interjet.

Адвокат обвиняемого, покинувшего страну в январе и, предположительно, с тех пор находившегося во Франции, заявил СМИ, что налоговую задолженность компании должен был выплатить новый владелец контрольного пакета акций, предприниматель Алехандро дель Валье, соответствующая сделка между Алеманом и дель Валье была оформлена в июне 2020 года.