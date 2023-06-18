Внук Троцкого скончался в Мехико в возрасте 97 лет

Внук Льва Троцкого Всеволод Волков скончался в столице Мексики Мехико в возрасте 97 лет, он был последним живым свидетелем убийства советского революционера.

Внук Льва Троцкого Всеволод Волков скончался в столице Мексики Мехико в возрасте 97 лет, он был последним живым свидетелем убийства советского революционера.

Как передает Report , об этом сообщило мексиканское Левое социалистическое движение.

"В возрасте 97 лет умер внук Льва Троцкого, который сопровождал русского революционера в последние годы его жизни, самый преданный из людей в защите истории своего деда и его идей", - говорится в сообщении на сайте движения.

Сын старшей дочери Троцкого Зинаиды Волковой, Всеволод Волков, родился 7 марта 1926 года в СССР. Его отец был казнен, а мать покончила с собой, осиротев, он проживал с дядей Львом Седовым в Париже до его гибели.

Волков вместе с дедом прибыли в Мексику в 1939 году. В 1940 году он стал свидетелем двух покушений на Троцкого, в первом из которых сам был легко ранен.

В Мексике Волков изучал химию и участвовал в местном социалистическом движении. В 1990 году в доме своего деда и бабушки в столичном районе Койоакан он открыл Дом-музей Троцкого, который возглавлял до своей смерти.