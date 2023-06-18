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Внук Троцкого скончался в Мехико в возрасте 97 лет

Внук Троцкого скончался в Мехико в возрасте 97 лет Внук Льва Троцкого Всеволод Волков скончался в столице Мексики Мехико в возрасте 97 лет, он был последним живым свидетелем убийства советского революционера.
Другие страны
18 июня 2023 г. 05:14
Внук Троцкого скончался в Мехико в возрасте 97 лет

Внук Льва Троцкого Всеволод Волков скончался в столице Мексики Мехико в возрасте 97 лет, он был последним живым свидетелем убийства советского революционера.

Как передает Report, об этом сообщило мексиканское Левое социалистическое движение.

"В возрасте 97 лет умер внук Льва Троцкого, который сопровождал русского революционера в последние годы его жизни, самый преданный из людей в защите истории своего деда и его идей", - говорится в сообщении на сайте движения.

Сын старшей дочери Троцкого Зинаиды Волковой, Всеволод Волков, родился 7 марта 1926 года в СССР. Его отец был казнен, а мать покончила с собой, осиротев, он проживал с дядей Львом Седовым в Париже до его гибели.

Волков вместе с дедом прибыли в Мексику в 1939 году. В 1940 году он стал свидетелем двух покушений на Троцкого, в первом из которых сам был легко ранен.

В Мексике Волков изучал химию и участвовал в местном социалистическом движении. В 1990 году в доме своего деда и бабушки в столичном районе Койоакан он открыл Дом-музей Троцкого, который возглавлял до своей смерти.

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Версия на азербайджанском языке Lev Trotskinin nəvəsi Mexikoda 97 yaşında vəfat edib

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