Внук Нурсултана Назарбаева просит политического убежища в Великобритании

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Айсултан заявил, что просит политического убежища в Великобритании, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Я прошу в Великобритании политическое убежище", - написал А.Назарбаев на своей странице в Facebook.

Он объяснил свой запрос об убежище тем, что "на него оказывает давление семья".

Внук первого президента также сообщил, что располагает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана".

Он также отметил, что все детали можно будет прочесть в его интервью лондонской The Times.

Напомним, что 29-летний Айсултан Назарбаев в октябре 2019 года был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предполагал испытательный срок в 18 месяцев, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его зятя, ныне покойного Рахата Алиева.