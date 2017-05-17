Внучка императора Японии лишится титула принцессы

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В императорском доме Японии сообщили о предстоящей помолвке принцессы Мако Акисино - первой внучки правящего императора Акихито и старшей дочери его сына Акисино.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, избранником 25-летней принцессы стал ее ровестник Кей Комуро, сотрудник юридической фирмы. Они познакомились пять лет назад, будучи студентами Международного христианского университета в Токио.

Поскольку будущий жених принцессы - не знатного происхождения, с подачей заявления о вступлении в брак принцесса Мако лишается титула и покидает императорскую семью.

Ей будут предоставлены обычные гражданские права, включая право голоса, а также выплачено единовременное пособие от государства.