Внучка Елизаветы II хочет назвать ребенка в честь коронавируса

Всерьез рассматривают выдуманные имена в честь пандемии коронавируса – Ковей или Ковина

Член британской королевской семьи, внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндолл готова принимать поздравления – единственная дочь принцессы Анны и ее муж станут родителями в третий раз. Как передает Report со ссылкой на зарубежные источники, новость прозвучала в подскасте The Good, The Bad & The Rugby, в котором поучаствовал избранник Зары.

Супружеская чета уже воспитывает двух дочерей – Мию и Лену. Поэтому пара надеется на рождение мальчика.

Также родители всерьез рассматривают выдуманные имена в честь пандемии COVID-19 – Ковей или Ковина.

Зара Энн Элизабет Тиндолл (Zara Anne Elizabeth Tindall) – второй ребенок и единственная дочь принцессы Анны и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса, и восемнадцатая в линии наследования престола.