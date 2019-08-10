Внучка британской королевы заключила тайную сделку с гонконгским магнатом

Внучка Елизаветы II Зара Тинделл получала 100 тысяч фунтов от гонконгского предпринимателя в рамках тайной сделки, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что такие деньги представительница королевской семьи получала за советы по спортивному бизнесу, а именно по скачкам, которые она давала владельцу Джонни Хону.

Уточняется, что она являлась неисполнительным директором группы компаний Хона.

Кроме того, брат З.Тинделл открыл клуб участников конных скачек вместе с гонконгским бизнесменом, за что также получил выгодную сумму денег.

Согласно информации, она установила "различные стратегические отношения" с Хоном по развитию бизнеса.