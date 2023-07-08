Вновь избранный президент Латвии вступил в должность

Вновь избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс вступил в должность главы государства.

Вновь избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс вступил в должность главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ву субботу на внеочередной сессии Сейма (парламента) он принес президентскую присягу на верность Латвии.

"Клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу латвийского народа. Я буду соблюдать и уважать конституцию Латвии и законы страны. Я буду относиться ко всем справедливо и выполнять свои обязанности по совести", - зачитал он ее текст.

49-летний Ринкевичс окончил факультет истории и философии Латвийского университета, колледж стратегии национальных ресурсов университета национальной обороны США. После нескольких лет работы журналистом он поступил на государственную службу. С 1995 года служил в МИД Латвии, затем руководил президентской канцелярией, а в 2011 году возглавил МИД.

Ринкевичс последовательно занимает антироссийскую позицию.