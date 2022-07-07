Внешний долг Хорватии увеличился на 4% в годовом выражении

Внешняя задолженность Хорватии в годовом исчислении выросла на 4%, достигнув 45,2 млрд евро и составив 76,7% ВВП.

Внешняя задолженность Хорватии в годовом исчислении выросла на 4%, достигнув 45,2 млрд евро и составив 76,7% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Хорватского народного банка (Центробанк).

В то же время в банке отметили, что в месячном выражении уровень долга сократился на 99 млн евро. Тем не менее, по сравнению с концом 2021 года задолженность увеличилась на 631 млн евро или 1,4%.

По оценке ЦБ Хорватии, указанные результаты являются следствием роста задолженности всех внутренних секторов экономики, кроме самого ЦБ, внешний долг которого уменьшился на 500 млн.

"Несмотря на рост долга в абсолютном выражении, стремительный рост ВВП в первом квартале привел к улучшению относительного показателя валовой внешней задолженности на 1,2 процентных пункта по сравнению с концом 2021 года, на конец марта это - 76,7% ВВП", - обратили внимание в хорватском ЦБ.