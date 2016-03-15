​Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2016 года снизился на 2%

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2016 года составил 1,413 млрд. долларов, что на 2% меньше аналогичного периода 2015 года.

Как передает Report, об этом сообщил Статистический департамент Грузии.

Экспорт составил 281 млн. долларов (на 13% меньше), а импорт -- 1,133 млрд. долларов (на 1% больше). При этом отрицательное сальдо торгового баланса составило 852 млн. долларов.

По данным департамента, крупнейшими торговыми партнерами Грузии в указанный период оставались Турция, Азербайджан, РФ, КНР и Украина.

Внешнеторговый оборот Грузии в 2015 году составил 9 млрд. 928 млн. долларов, что на 13% меньше аналогичного периода 2014 года.