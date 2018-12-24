Внеочередные выборы в парламент Израиля пройдут в начале апреля

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Внеочередные выборы в парламент Израиля пройдут в апреле.
Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Израиля, главы коалиционных партий Израиля приняли решение о роспуске Кнессета и проведении досрочных выборов в начале апреля.
По данным газеты Haaretz, выборы пройдут 9 апреля.
14 ноября глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман объявил об отставке.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости