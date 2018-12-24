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    Внеочередные выборы в парламент Израиля пройдут в начале апреля

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Внеочередные выборы в парламент Израиля пройдут в апреле. 

    Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Израиля, главы коалиционных партий Израиля  приняли решение о роспуске Кнессета и проведении досрочных выборов в начале апреля.

    По данным газеты Haaretz, выборы пройдут 9 апреля. 

    14 ноября глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман объявил об отставке.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил  в должность министра обороны

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