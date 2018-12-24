Внеочередные выборы в парламент Израиля пройдут в начале апреля

24 декабря, 2018 17:03

https://report.az/storage/news/3f2ce4712a8bcd64eff1cd09cffe3a48/25c22182-0d76-406a-adfb-bb8a8a02cc6f_292.jpg Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Внеочередные выборы в парламент Израиля пройдут в апреле. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Израиля, главы коалиционных партий Израиля приняли решение о роспуске Кнессета и проведении досрочных выборов в начале апреля. По данным газеты Haaretz, выборы пройдут 9 апреля. 14 ноября глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман объявил об отставке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.