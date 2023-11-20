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Внеочередной саммит БРИКС созывают по инициативе президента Ирана

Внеочередной саммит БРИКС созывают по инициативе президента Ирана Инициатором проведения внеочередного саммита БРИКС, который состоится 21 ноября в формате видеоконференции, выступил президент Ирана Эбрахим Раиси.
Другие страны
20 ноября 2023 г. 20:44
Внеочередной саммит БРИКС созывают по инициативе президента Ирана

Инициатором проведения внеочередного саммита БРИКС, который состоится 21 ноября в формате видеоконференции, выступил президент Ирана Эбрахим Раиси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское государственное агентство IRNA.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет свою атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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