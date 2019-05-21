Внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины назначено на 22 мая

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назначил внеочередное пленарное заседание, на котором будут рассмотрены изменения в закон о выборах депутатов, на полдень 22 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Парубий написал во вторник в Twitter.

"Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады", - написал он.

Парубий добавил, что решение принято в связи с соответствующим требованием президента Украины Владимира Зеленского.