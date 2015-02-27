Около двух миллионов сирийских детей столкнулись с угрозой уничтожения

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Около 2 млн. сирийских детей столкнулись с угрозой уничтожения. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерриш. Он назвал этих детей "потерянным поколением". По словам Верховного комиссара, на сегодняшний день противостояние в Сирии является самым большим кризисом в истории человечества: "На Ближнем Востоке официально зарегистрированы 3,8 млн. сирийских беженцев. Турция принимает самое большое количество беженцев в мире". Он сказал, Иордания и Ливан приняли соответственно 1,4 млн. и 750 тыс. сирийцев. Напомним, что постоянный представитель Турции при ООН Халит Чевик заявил, что на сегодняшний день в его стране находится 1,6 млн. сирийских беженцев: "Мы получили 300 млн. долларов помощи для этих беженцев, однако сами потратили в этом направлении приблизительно 6 млрд. долларов".