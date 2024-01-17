ВМС Южной Кореи провели учения с США и Японией после ракетного пуска КНДР

ВМС Республики Корея, США и Японии провели совместные учения с участием американского атомного авианосца в водах к югу от острова Чеджудо с целью отработки борьбы с ракетной угрозой со стороны КНДР.

ВМС Республики Корея, США и Японии провели совместные учения с участием американского атомного авианосца в водах к югу от острова Чеджудо с целью отработки борьбы с ракетной угрозой со стороны КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Маневры прошли с 15 по 17 января. Глава южнокорейского Комитета начальников штабов Ким Мён Су посетил американский авианосец Carl Vinson в первый день и проверил ход маневров. Это первые трехсторонние морские учения после согласования долгосрочных планов по маневрам в декабре и запуска системы обмена данными о ракетных пусках КНДР в реальном времени.

На учениях отрабатывались навыки борьбы военных трех стран с ракетно-ядерной угрозой со стороны КНДР и подлодками, указали в комитете. К учениям были привлечены девять кораблей, включая южнокорейские эсминцы с системой ПРО Aegis.

КНДР 14 января испытала твердотопливную баллистическую ракету средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой.