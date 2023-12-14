ВМС Великобритании заявили о новом инциденте в районе Баб-эль-Мандебского пролива

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) получил сообщение о новом инциденте, произошедшем в четверг в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) получил сообщение о новом инциденте, произошедшем в четверг в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

На сайте UKMTO находящимся рядом судам рекомендуется соблюдать осторожность.

"Получено сообщение инциденте в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Власти изучают обстоятельства произошедшего. Судам рекомендуется следовать по своим маршрутам с осторожностью и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - информируют в центре.