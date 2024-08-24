К 2029 году ВМС Турции получат шесть отечественных подлодок нового типа.
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"В этот особенный день мы вместе с командованием принимаем на вооружение нашу новую подводную лодку TCG Piri Reis, имеющую решающее значение для нашей армии, оборудованную воздухонезависимой двигательной установкой. В этом году пройдут испытания второй подлодки этого типа TCG Hizir Reis, и в 2025 году она будет передана ВМС. Третья лодка, TCG Murat Reis поступит на вооружение в 2026 году. К 2029 году все шесть подлодок этого типа поступят на вооружение", - заявил Эрдоган.
Он указал, что Турция - страна, окруженная с трех сторон морями, которой нужен сильный и эффективный военно-морской флот.
Новые подлодки, по его словам, являются стратегическим вооружением турецкого флота, оборудованы отечественными видами вооружений и других систем. При этом, как указал Эрдоган, к реализации мечты получить собственную подлодку страна шла 138 лет.
TCG Piri Reis создана на базе немецкой подлодки серии Тип 214. Турция в 2009 году заключила соглашение с компанией ThyssenKrupp AG о постройке шести таких кораблей. Тип 214 - это дизель-электрические подводные лодки. Двигательная установка совмещена с воздухонезависимой системой на основе водородных топливных элементов, что позволяет лодке долгое время нести службу под водой без необходимости всплытия. Турецкий вариант лодки оборудован произведенными в Турции электроникой и системами вооружения, в том числе отечественными самонаводящимися торпедами.
Подлодка имеет водоизмещение 1 850 тонн, длину 68,35 м и ширину 6,3 м. Экипаж составляет 40 человек.