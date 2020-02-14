​ВМС США задержали иранское судно с оружием

Корабль ВМС США задержал в Аравийском море судно с принадлежащими Ирану противотанковыми и противовоздушными ракетами.
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщило Центральное командование США (ЦЕНТКОМ).
Как отмечается, судно небольших размеров было задержано еще 9 февраля, но информацию об этом ведомство опубликовало только в четверг.
"Среди изъятого оружия 150 противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Дехлавие», которые являются аналогом российских ПТУР "Корнет", - говорится в коммюнике.
Согласно информации, захваченный груз включал три иранские ракеты класса "земля-воздух".
Кроме того, на борту были найдены иранские тепловизионные оружейные прицелы, компоненты для беспилотников и надводных кораблей, а также другие боеприпасы.
Уточняется, что захваченное вооружение идентично тому, что было изъято американскими моряками в Аравийском море в ноябре.