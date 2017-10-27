ВМС США спасли двух девушек, пробывших в океане около пяти месяцев

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Корабль Военно-морских сил США спас двух девушек и их двух собак после того, как они пробыли пять месяцев в открытом океане.

Как передает Report со ссылкой на ABC, спасённые девушки сообщли, что двигатель их корабля сломался 30 мая, но они продолжили плавание, надеясь добраться до суши. Через два месяца они начали посылать сигналы бедствия по радио.

25 октября их парусник заметило тайваньское рыболовное судно, сообщившее об этом кораблю ВМС США.

По словам одной из девушек, им удалось выжить лишь благодаря годовому запасу еды на борту и опреснителям воды.

В мае сообщалось, что трое британцев были спасены торговым судном в Атлантическом океане после столкновения их яхты с китом.