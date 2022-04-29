ВМС США раскрыли свои планы на Черное море

Военно-морские силы Соединенных Штатов не планируют возвращаться в Черное море в ближайшее время.

Военно-морские силы Соединенных Штатов не планируют возвращаться в Черное море в ближайшее время.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника штаба ВМС США адмирала Майкла Гилдея.

"На данном этапе, считаю, мы будем держаться вне Черного моря. Сейчас с точки зрения эскалации, с точки зрения обороны, это довольно близко к линиям фронта", - заявил Гилдей.

Он также опроверг возможность отправки в акваторию Черного моря плавучих госпиталей Comfort и Mercy.

"Мы не рассматривали такой вариант действий", - подчеркнул Гилдей.