О нас
Аудио новости

ВМС США раскрыли свои планы на Черное море

ВМС США раскрыли свои планы на Черное море Военно-морские силы Соединенных Штатов не планируют возвращаться в Черное море в ближайшее время.
Другие страны
29 апреля 2022 г. 06:12
ВМС США раскрыли свои планы на Черное море

Военно-морские силы Соединенных Штатов не планируют возвращаться в Черное море в ближайшее время.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника штаба ВМС США адмирала Майкла Гилдея.

"На данном этапе, считаю, мы будем держаться вне Черного моря. Сейчас с точки зрения эскалации, с точки зрения обороны, это довольно близко к линиям фронта", - заявил Гилдей.

Он также опроверг возможность отправки в акваторию Черного моря плавучих госпиталей Comfort и Mercy.

"Мы не рассматривали такой вариант действий", - подчеркнул Гилдей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Парламент Черногории проголосовал за новый кабмин
Парламент Черногории проголосовал за новый кабмин
29 апреля 2022 г. 05:16
Шольц: Германия готовится к внезапной остановке поставок газа из РФ
Шольц: Германия готовится к внезапной остановке поставок газа из РФ
29 апреля 2022 г. 03:44
Генсек ООН признал, что не смог остановить войну
Генсек ООН признал, что не смог остановить войну
29 апреля 2022 г. 03:21
Премьера Виргинских островов задержали в США по обвинению в наркоторговле
Премьера Виргинских островов задержали в США по обвинению в наркоторговле
29 апреля 2022 г. 02:23
В Конгрессе США поддержали открытие ленд-лиза для Украины
В Конгрессе США поддержали открытие ленд-лиза для Украины
29 апреля 2022 г. 00:26
При взрывах на севере Афганистана погибли девять человек
При взрывах на севере Афганистана погибли девять человек
28 апреля 2022 г. 23:53
Генсек ООН обсудил с Зеленским пути продвижения в вопросе эвакуации из Мариуполя
Генсек ООН обсудил с Зеленским пути продвижения в вопросе эвакуации из Мариуполя
28 апреля 2022 г. 22:07
Украина и Япония подписали соглашение о кредите на 100 млн долларов
Украина и Япония подписали соглашение о кредите на 100 млн долларов
28 апреля 2022 г. 21:17
Премьер-министр Болгарии: Украина выиграет войну
Премьер-министр Болгарии: Украина выиграет войну
28 апреля 2022 г. 20:58
Украинскую военную технику будут ремонтировать в Болгарии
Украинскую военную технику будут ремонтировать в Болгарии
28 апреля 2022 г. 19:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi