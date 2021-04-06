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ВМС США провели в 2020 году 20 учений и операций в Арктике

ВМС США провели в 2020 году 20 учений и операций в Арктике Военно-морские силы (ВМС) США провели в минувшем году в общей сложности 20 различных учений и операций в Арктике, в том числе с участием стран-партнеров.
Другие страны
6 апреля 2021 г. 07:58
ВМС США провели в 2020 году 20 учений и операций в Арктике

Военно-морские силы (ВМС) США провели в минувшем году в общей сложности 20 различных учений и операций в Арктике, в том числе с участием стран-партнеров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник на интернет-брифинге для небольшой группы журналистов, начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

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