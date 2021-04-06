ВМС США провели в 2020 году 20 учений и операций в Арктике

Военно-морские силы (ВМС) США провели в минувшем году в общей сложности 20 различных учений и операций в Арктике, в том числе с участием стран-партнеров.
ВМС США провели в 2020 году 20 учений и операций в АрктикеВМС США провели в 2020 году 20 учений и операций в Арктике Военно-морские силы (ВМС) США провели в минувшем году в общей сложности 20 различных учений и операций в Арктике, в том числе с участием стран-партнеров.
Другие страны
6 апреля 2021 г. 07:58
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