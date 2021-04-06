ВМС США провели в 2020 году 20 учений и операций в Арктике

Военно-морские силы (ВМС) США провели в минувшем году в общей сложности 20 различных учений и операций в Арктике, в том числе с участием стран-партнеров.

Военно-морские силы (ВМС) США провели в минувшем году в общей сложности 20 различных учений и операций в Арктике, в том числе с участием стран-партнеров.