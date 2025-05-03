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ВМС США провели испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования

ВМС США провели испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования Пентагон провел испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью.
Другие страны
3 мая 2025 г. 04:07
ВМС США провели испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования

Пентагон провел испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Испытания прошли на мысе Канаверал в штате Флорида. Запуск был произведен по принципу холодного старта (также известен как минометный старт). Он предполагает, что ракета сначала выбрасывается из шахты или контейнера под давлением газов, а ее маршевый двигатель запускается, когда она уже находится в воздухе и удалена от пусковой установки.

"Метод использования холодных газов позволяет ВМС извлечь ракету из платформы и вывести ее на безопасную дистанцию над кораблем перед запуском первой ступени. Это техническое достижение еще на один шаг приближает нас к выполнению нашей роли по обеспечению безопасного и надежного гиперзвукового потенциала для наших ВМС", - заявил вице-адмирал Джонни Вольф.

В будущем этими гиперзвуковыми ракетами должны быть оснащены эсминцы проекта Zumwalt.

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